Президент Туркменистана встретился с премьер-министром Узбекистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллу Арипова, прибывшего в Ашхабад для участия в Совете глав правительств стран СНГ.

Стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов, касающихся перспектив дальнейшего развития туркмено-узбекских связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Собеседники отметили важность реализации совместных инфраструктурных проектов и прежде всего создаваемого нового транзитного коридора, который позволит по короткому пути выйти на морские порты Ирана, Омана и Индии, создав возможность для дальнейшего роста торговли, транзита и инвестиций.

В ходе встречи была также отмечена важность взаимодействия в гуманитарной области, в основу которого заложена историческая общность культурных и духовных традиций, на протяжении веков объединяющих народы двух стран.

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