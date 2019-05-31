Президент Туркменистана провел переговоры с первым вице-премьером Таджикистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял первого заместителя премьер-министра Республики Таджикистан Давлатали Саида, прибывшего в Ашхабад для участия в заседании Совета глав правительств стран – участниц СНГ.

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, включая взаимодействие в рамках СНГ. Стороны выразили заинтересованность в расширении торгово-экономических связей, партнерства в области энергетики и транспорта, а также в гуманитарной сфере. Особое внимание стороны уделили вопросам строительства железной дороги Туркменистан – Афганистан – Таджикистан, призванной способствовать развитию транспортного партнерства в Центрально-Азиатском регионе.

Отдельной темой переговоров стало взаимодействие в гуманитарной сфере. Президент Туркменистана и его гость высказались за укрепление контактов в этой области через творческие обмены между туркменскими и таджикскими деятелями культуры и искусства.

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