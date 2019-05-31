Президент Туркменистана встретился с премьер-министром Азербайджана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял премьер-министра Азербайджанской Республики Новруза Исмаил оглы Мамедова, прибывшего в Ашхабад для участия в заседании Совета глав правительств стран – участниц СНГ.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, вынесенным на повестку дня нынешнего заседания Совета глав правительств государств Содружества. Глава государства и его гость также обсудили различные направления двусторонних отношений, отметив наличие больших возможностей и перспектив для эффективного партнёрства в торгово-экономической, энергетической и других сферах. В этой связи отмечалось, что Туркменистан и Азербайджан располагают значительными запасами нефти и газа, что создает оптимальные условия для организации долгосрочных поставок энергоносителей в страны Евразийского континента.

На переговорах была подчеркнута важность дальнейшего развития гуманитарного диалога, стимулирования связей в сферах образования, науки, культуры, спорта и туризма.

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