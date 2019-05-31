Президент Туркменистана принял премьер-министра Республики Беларусь

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял премьер-министра Республики Беларусь Сергея Румаса, прибывшего в Туркменистан для участия в заседании Совета глав правительств стран – участниц СНГ.

В ходе встречи глава государства и его гость обсудили состояние и перспективы развития туркмено-белорусского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. На переговорах туркменский лидер обозначил важные вопросы, требующие своего скорейшего решения, в том числе на уровне предметных переговоров с участием правительственных делегаций двух стран.

Важными направлениями двустороннего партнерства были названы поставки в Туркменистан белорусской техники и подготовка туркменских кадров в вузах Белоруссии. Также президент Туркменистана и премьер-министр Республики Беларусь обсудили проблемы взаимодействия в рамках СНГ.

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