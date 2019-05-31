Президент Туркменистана провел переговоры с вице-премьером Киргизии

Президент Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-премьером Киргизии Женишем Разаковым, прибывшим в Ашхабад для участия в заседании Совета глав правительств стран – участниц СНГ.

В ходе обмена мнениями о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества глава Туркменистана и его гость обсудили вопросы развития торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание стороны уделили налаживанию прямых контактов между предпринимательскими сообществами двух государств.

В числе важных тем экономического взаимодействия были обозначены топливно-энергетический сектор, индустриальная сфера, сельское хозяйство и транспортно-коммуникационная область.

В ходе встречи стороны отметили важность регулярных контактов на высшем и межправительственном уровнях в деле расширения двустороннего сотрудничества.

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