Президент Туркменистана встретился с вице-премьером Армении

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял вице-премьера Республики Армении Мгера Григоряна, прибывшего в Ашхабад для участия в заседании Совета глав правительств стран – участниц СНГ.

Приветствуя гостя, президент Туркменистана выразил уверенность, что предстоящее заседание Совета глав правительств стран СНГ даст новый импульс расширению сотрудничества между государствами Содружества.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития туркмено-армянского партнерства в области торговли, энергетики, транспорта, связи и телекоммуникаций, а также в научно-образовательной и культурной сферах.

Охарактеризовав отношения между Туркменистаном и Арменией как взаимоуважительные и плодотворные, туркменский лидер подчеркнул актуальность проблем экологии, охраны окружающей среды и выработки сбалансированных подходов к решению вопросов в данной сфере.

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