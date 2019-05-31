|31.05.19 08:32
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Президент Туркменистана встретился с вице-премьером Армении
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял вице-премьера Республики Армении Мгера Григоряна, прибывшего в Ашхабад для участия в заседании Совета глав правительств стран – участниц СНГ.
Приветствуя гостя, президент Туркменистана выразил уверенность, что предстоящее заседание Совета глав правительств стран СНГ даст новый импульс расширению сотрудничества между государствами Содружества.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития туркмено-армянского партнерства в области торговли, энергетики, транспорта, связи и телекоммуникаций, а также в научно-образовательной и культурной сферах.
Охарактеризовав отношения между Туркменистаном и Арменией как взаимоуважительные и плодотворные, туркменский лидер подчеркнул актуальность проблем экологии, охраны окружающей среды и выработки сбалансированных подходов к решению вопросов в данной сфере.
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