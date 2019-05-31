Президент Туркменистана принял премьер-министра Казахстана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина, прибывшего в Ашхабад для участия в заседании Совета глав правительств стран – участниц СНГ.

В ходе встречи стороны дали высокую оценку динамике развития межгосударственного диалога, а также обменялись мнениями по широкому спектру двустороннего взаимодействия, в том числе в рамках международных организаций. Глава Туркменистана и его гость обсудили перспективы наращивания партнерства на таких стратегических направлениях, как энергетика, торгово-экономическая и транспортно-логистическая сферы. В этой связи была подчеркнута важность действующей транснациональной железной дороги Север – Юг, а также новой инициативы туркменской стороны по строительству современной автомагистрали Туркменбаши – Казахстан.

В ходе встречи президент Туркменистана выразил уверенность, что предстоящее заседание Совета глав правительств стран – участниц СНГ внесет значительный вклад в укрепление дружественных отношений между государствами Содружества.

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