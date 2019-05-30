Туркменистан проводит акцию помилования в честь Ночи предопределения в месяц Рамадан

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, подписал указ о проведении акции помилования в честь священной Gadyr gijesi (Ночи предопределения) в месяц Рамадан.

Документ освобождает 764 осужденных граждан страны от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определённой местности.

В документе отмечается, что акция помилования проводится в целях дальнейшего укрепления единства и сплоченности туркменского общества и каждой семьи. Подписывая указ, туркменский лидер поручил главам силовых ведомств и местных органов власти обеспечить скорейший приезд помилованных в свои дома и помочь им с трудоустройством.

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