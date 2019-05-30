Туркменистан вводит льготы для японских туристов

Туркменистан вводит льготы для граждан Японии, посещающих страны в туристических целях. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на расширенном заседании Кабинета министров Туркменистана подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает установить для граждан Японии, приезжающих в Туркменистан в туристических целях, льготный тариф за оформление одноразовой визы сроком до 10 суток. В соответствии с документом также предписано освободить граждан Японии от уплаты предусмотренных законодательством Туркменистана консульских пошлин и дополнительных консульских пошлин за проведение срочных, в нерабочее время, в выходные и праздничные дни консульских работ при оформлении вышеуказанных виз.

Документом предписано МИД Туркменистана, Государственной миграционной службе совместно с Министерством юстиции в месячный срок представить в Кабинет министров предложения о внесении изменений и дополнений в законодательство Туркменистана, вытекающих из данного постановления.

© TURKMENISTAN.RU, 2019