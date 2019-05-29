Резолюция по Аралу единогласно принята Генеральной Ассамблеей ООН

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций состоялось 85-е пленарное заседание 73-й сессии Генеральной Ассамблеи при участии полномочных представителей государств – членов ООН. В ходе заседания была единогласно принята резолюция «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения Арала», инициатором которой выступил Туркменистан. Соавтором данной резолюции выступила 21 страна.

Отмечая, что вопрос сохранения Аральского моря имеет глобальное значение, Туркменистан последовательно выступает за объединение усилий мирового сообщества для разрешения данного экологического кризиса. Туркменистан в рамках своего председательства в Международном фонде спасения Арала (МФСА) в период с 2017 по 2019 год инициировал разработку специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

Согласно положениям принятой резолюции, отмечена необходимость дальнейшего совершенствования деятельности МФСА в целях укрепления регионального сотрудничества.

Одним из важных пунктов принятой резолюции является предложение рассмотреть возможность разработки специальной программы ООН для бассейна Аральского моря, а также провести в 2019 году соответствующие консультации с Исполнительным комитетом МФСА, государствами-членами и учреждениями ООН.

В резолюции содержатся рекомендации специализированным учреждениям и другим организациям, программам и фондам системы ООН, а также международным финансовым учреждениям развивать сотрудничество с Международным фондом спасения Арала.

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