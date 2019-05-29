Делегация Министерства образования Туркменистана посетила Казань с рабочим визитом

Делегация Министерства образования Туркменистана посетила с рабочим визитом столицу Республики Татарстан (Российская Федерация) город Казань.

Недавно в Туркменистане была принята Концепции развития цифровой экономики на период 2019-2025 годы. Поэтому одной из главных тем пребывания туркменской делегации в Татарстане был обмен опытом в области развития цифровой экономики.

Туркменская делегация провела ряд встреч в ведомствах и вузах Республики Татарстан, а также посетила техноград «Иннополис» и инновационный технопарк «Идея». В ходе встреч состоялось ознакомление с информационными технологиями и проектами по развитию цифровой экономики в Татарстане.

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