|29.05.19 09:02
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В Ашхабаде состоялись туркмено-киргизские политические консультации
В МИД Туркменистана состоялись туркмено-киргизские политические консультации. В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений и отметили важность активизации контактов на высшем уровне, включая расширение межпарламентских связей.
Стороны обменялись мнениями о приоритетных направлениях водной, транспортной и энергетической дипломатии. В этой связи особое внимание было уделено готовности киргизской стороны к переговорам по реформированию Международного фонда спасения Арала. Также в ходе консультаций стороны обсудили проблемы двустороннего взаимодействия в рамках международных организаций, а также перспективы торгово-экономического партнерства и расширения контактов между деловыми кругами двух стран.
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