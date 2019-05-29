Делегация Туркменистана приняла участие в 75-й сессии ЭСКАТО

Делегация Туркменистана во главе с омбудсменом страны приняла участие в 75-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в столице Таиланда Бангкоке.

Эта ежегодная встреча высокого уровня является универсальной платформой для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, объединяющей глав правительств, должностных лиц высокого уровня и других общественных лидеров для обмена мнениями об актуальных вопросах устойчивого экономического и социального развития. В этом году сессия посвящена теме «Расширение прав и возможностей людей и обеспечение всеобщего охвата и равенства».

Глава делегации Туркменистана выступила с докладом на тему «Расширение и обеспечение прав и возможностей людей в Туркменистане, социально-экономическое развитие страны в рамках повестки дня Целей устойчивого развития». В выступлении было отмечено, что правительство Туркменистана исходит из четкого понимания необходимости объединения усилий правительства с частным сектором, неправительственными организациями и гражданским обществом для достижения Целей устойчивого развития.

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