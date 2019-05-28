В Ашхабаде состоялись туркмено-германские политические консультации

В МИД Туркменистана состоялись туркмено-германские политические консультации. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в рамках международных организаций, в формате ЕС – Туркменистан, а также вопросы реализации «Стратегии ЕС по Центральной Азии». Особое внимание было уделено проблемам расширения двустороннего партнерства в торговле, энергетике, транспорте, здравоохранении и образовании.

Обсуждая вопросы проведения заседания Туркмено-германской рабочей группы по экономическому сотрудничеству, которое пройдет в Ашхабаде, стороны обменялись мнениями о проведении в рамках этого мероприятия бизнес-форума и Дней культуры Германии в Туркменистане. Кроме того, стороны выдвинули ряд предложений для дальнейшей активизации двусторонних культурно-гуманитарных отношений, уделив отдельное внимание музейному делу и архитектуре.

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