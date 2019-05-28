|28.05.19 08:41
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Президент Туркменистана утвердил составы комиссий по охране здоровья населения
В Туркменистане утверждены составы комиссий по совершенствованию в стране системы здравоохранения и охране здоровья населения. Соответствующие постановления подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Согласно документам, глава государства утвердил составы Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением болезней и Многопрофильной межотраслевой комиссии по здравоохранению. Также глава государства утвердил составы Национального координационного совета по реализации в 2014-2020 годы Национальной стратегии решения задач, обозначенных в Ашхабадской декларации и Межотраслевой координационной комиссии по выполнению Национальной программы на 2017–2021 годы по борьбе с табаком.
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