На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 50 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 50 сделок на 25 миллионов 691 тысячу долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Российской Федерации, Великобритании, Сингапура и Мальты закупили полипропилен, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также прямогонный бензин, выработанный на Сейдинском НПЗ. Бизнесмены из ОАЭ и Афганистана приобрели сжиженный газ (ГК «Туркменгаз»), а коммерсанты из Украины и Казахстана – карбамид (ГК «Туркменхимия» и «Торговый дом» ТППТ).

Помимо этого, предпринимателям из России, Турции, ОАЭ, Азербайджана и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент и пряжа хлопчатобумажная. За манатные средства бизнесмены из России, Великобритании, Турции и Казахстана закупили пряжу хлопчатобумажную.

© TURKMENISTAN.RU, 2019