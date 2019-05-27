Туркменистан отметил День туркменского ковра

В Туркменистане торжественно отметили День туркменского ковра. Центральными событиями праздника стали прошедшие в Ашхабаде международная выставка «Туркменские ковры – украшение мира» и XIX конференция Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра. Для участия в этих мероприятиях в туркменскую столицу прибыли гости из Германии, Франции, Китая, Саудовской Аравии, Турции, Афганистана, Узбекистана и других государств.

В экспозиционных залах Национального музея туркменского ковра и на площадках прилегающей к нему территории была развернута масштабная выставка ковров и ковровых изделий. Гости осмотрели экспонаты праздничной выставки, после чего в Национальном музее туркменского ковра состоялось чествование работников отрасли. В соответствии с указом президента Гурбангулы Бердымухамедова за большие заслуги в развитии национального искусства ковроткачества, а также в честь Праздника туркменского ковра шестнадцати мастерицам было присвоено почетное звание «Заслуженная ковровщица Туркменистана».

Во второй половине дня в конференц-зале министерства текстильной промышленности Туркменистана состоялась XIХ конференция Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра. На конференции туркменские и зарубежные эксперты обсудили актуальные вопросы изучения истории развития ручного ковроткачества в разных странах региона и мира, а также взаимовлияние традиций декоративно-прикладного искусства.

Праздничные мероприятия в честь Дня туркменского ковра прошли во всех регионах Туркменистана.

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