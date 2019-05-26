В Туркменистане прошли торжества в честь праздников «Последний звонок» и Дня Ашхабада

В Туркменистане прошли торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года и проводам выпускников школ, а также Дню Ашхабада.

В этом году около сотни тысяч юношей и девушек отметили праздник окончания ученичества и вступления в самостоятельную, взрослую жизнь. По традиции ранним утром выпускники школ Ашхабада, работники сферы образования, а также отличники учебы, победители различных олимпиад и творческих конкурсов со всех регионов страны возложили цветы к Монументу независимости Туркменистана. Во второй половине дня для них были организованы экскурсии по достопримечательностям туркменской столицы.

Вечером праздничные торжества продолжились в киноконцертных залах, на открытых площадках, в парках и скверах столицы. Главные торжества развернулись в амфитеатре «Ашхабад», где выступили певцы, инструментальные и танцевальные коллективы страны. От имени президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова наиболее отличившимся выпускникам были вручены памятные подарки.

Праздничные торжества в честь выпускников средних школ прошли во всех регионах Туркменистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2019