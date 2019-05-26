Выставка «Белый город – Ашхабад» демонстрирует достижения туркменской столицы

В столице Туркменистана прошла XVIII международная выставка «Белый город – Ашхабад», приуроченная к празднованию Дня города. Смотр призван продемонстрировать достижения и перспективы развития Ашхабада в области градостроительства, а также приоритетные направления международного сотрудничества в этой сфере.

В выставке принимают участие около 100 представителей туркменских и зарубежных компаний и предприятий, а также министерств и ведомства страны. Экспозиция иллюстрирует этапы реализации градостроительной политики, вклад различных отраслей в развитие города, а также участие зарубежных компаний в проектах по развитию Ашхабада. В залах и на площадках выставки представлены макеты строительных объектов, инновационные разработки и технологии, включая такие направления, как водоснабжение, освещение, строительство дорог, индустрия активного досуга.

Также выставка дает возможность ознакомиться с туристическими и спортивными возможностями Ашхабада, получить свежую информацию о тенденциях развития индустрии путешествий и отдыха в туркменской столице.

© TURKMENISTAN.RU, 2019