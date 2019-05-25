|25.05.19 09:52
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В Туркменистане создана Государственная комиссия по проведению жатвы зерновых
В Туркменистане создана Государственная комиссия по организованному проведению в 2019 году жатвы зерновых. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи, подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Согласно документу, задачами этой государственной комиссии являются проведение быстрого и без потерь сбора выращенного урожая, обеспечение его бесперебойной транспортировки к складам и элеваторам, своевременное проведение расчетов с производителями зерна.
Документ предписывает Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана организовать на местах надлежащее техническое обслуживание зерноуборочных комбайнов, обеспечить их производительную и бесперебойную работу в уборочную страду.
Министерству промышленности и коммуникации Туркменистана поручено обеспечить своевременную и без потерь транспортировку собранного урожая пшеницы с полей к пунктам приема, складам и элеваторам. Также постановление главы государства разрешает Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды при транспортировке пшеницы использовать на контрактной основе автотранспортные средства других министерств и ведомств, а также частный автотранспорт.
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