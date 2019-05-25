Представители туркменских СМИ приняли участие в XIV международном медиафоруме в Бресте

Около 250 делегатов из 24 стран мира, в том числе, из Туркменистана, приняли участие в XIV международном медиафоруме «Журналистика и социальная защита общества» в белорусском городе Бресте.

На встрече представители новостных агентств, теле- и радиоканалов, региональных изданий и эксперты медийного рынка обсудили вопросы развития СМИ в современных условиях и пути расширения партнерства между изданиями путем обмена опытом.

Выступившие на медиафоруме говорили о том, что объединяет журналистику разных стран, и какие задачи нужно решать сегодня журналистам, отвечая на главные вызовы времени. В частности, участники обсудили ситуацию, когда традиционные СМИ не поспевают за пользовательским интернетом, когда каждый обладатель мобильного телефона становится «журналистом», выкладывая в сеть фото, видео, тексты.

При этом была отмечена особая роль государственных информагентств, которые пишут про то, что важно - о защите духовных ценностей общества, об обеспечении медийной грамотности населения и информационной безопасности, которая в современную эпоху стала главным условием обеспечения безопасности любого государства.

© TURKMENISTAN.RU, 2019