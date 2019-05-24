В Ашхабаде обсудили вопросы развития туркмено-японского экономического партнерства

В МИД Туркменистана состоялась 13-е заседание туркмено-японского и японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству. В заседании приняла участие делегация Японии, в состав которой вошли более 80 членов, включая представителей правительства Японии и ведущих японских компаний.

В ходе заседания стороны обсудили ключевые аспекты развития двусторонних связей, в частности, в торгово-экономической области. Стороны рассмотрели ход реализации совместных проектов, осуществляемых на территории Туркменистана с участием ведущих японских компаний.

В этой связи было отмечено наличие благоприятных предпосылок для дальнейшего расширения сотрудничества в таких областях, как транспорт, газохимическая промышленность, электроэнергетика, сельское хозяйство, здравоохранение, коммуникации, туризм и экология.

По итогам заседания было подписано шесть документов между ведущими государственными концернами Туркменистана и японскими компаниями в таких сферах, как химическая индустрия, газовая отрасль, транспорт, сельское и водное хозяйство.

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