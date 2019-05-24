Туркменская делегация приняла участие в XVI Евразийском медиафоруме в Алматы

Туркменская делегация приняла участие в XVI Евразийском медиафоруме в казахстанском городе Алматы, в котором приняли участие около 600 делегатов из более чем 50 стран мира.

Участники встречи обсудили ключевые вопросы расширения глобального и регионального сотрудничества, включая деятельность международных СМИ на евразийском пространстве и во всем мире. Также в рамках форума был организован круглый стол под названием «Региональная интеграция в Центральной Азии».

Туркменская делегация выступила в рамках данного мероприятия и отметила выдвинутые Туркменистаном инициативы по транспортной, энергетической и водной дипломатии. Также была особо отмечена туркменская инициатива о проведении в августе 2019 года в Туркменистане первого Каспийского экономического форума.

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