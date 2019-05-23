Завершил работу X Международный газовый конгресс Туркменистана

В национальной туристической зоне «Аваза» завершил работу X Международный газовый конгресс, наметивший новые векторы развития международного сотрудничества в газовой сфере.

Во второй день форума были обсуждены сообщения руководителей Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов и государственного концерна «Türkmengaz». Также большой интерес участников вызвали доклады руководителей компаний «Petronas» (Малайзия) и Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC). В частности, было отмечено, что за время работы в Туркменистане компания «Petronas» инвестировала свыше 10,7 миллиарда долларов США в разведку и добычу углеводородного сырья.

В свою очередь CNPC построила два газоперерабатывающих завода – на месторождениях Самандепе и в Ходжамбазском этрапе (районе), а также более 110 тестовых и эксплуатационных скважин и других объектов производственной, логистической и социальной инфраструктуры.

На полях X Международного газового конгресса состоялись переговоры между зарубежными бизнесменами и руководителями нефтегазовых ведомств Туркменистана, в ходе которых были обсуждены предложения по налаживанию взаимодействия в различных секторах туркменской газовой промышленности.

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