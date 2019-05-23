В столице Туркменистана выступили артисты грузинского ансамбля «Рустави»

В Ашхабаде состоялся совместный концерт Государственного академического ансамбля народной песни и танца Грузии «Рустави» и туркменских артистов. Концерт, организованный посольством Грузии в Ашхабаде и Министерством культуры Туркменистана, был приурочен ко Дню независимости Грузии.

Грузинские артисты впервые выступили в Туркменистане и своим искусством внесли вклад в дальнейшее укрепление туркмено-грузинских отношений.

Концертные номера грузинских и туркменских артистов сменяли друг друга, приводя зрителей в восторг. В завершение концерта мастера сцены Туркменистана и Грузии исполнили знаменитый туркменский танец куштдепди, вызвав в зрительном зале несмолкаемые аплодисменты.

© TURKMENISTAN.RU, 2019