|23.05.19 12:38
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В столице Туркменистана выступили артисты грузинского ансамбля «Рустави»
В Ашхабаде состоялся совместный концерт Государственного академического ансамбля народной песни и танца Грузии «Рустави» и туркменских артистов. Концерт, организованный посольством Грузии в Ашхабаде и Министерством культуры Туркменистана, был приурочен ко Дню независимости Грузии.
Грузинские артисты впервые выступили в Туркменистане и своим искусством внесли вклад в дальнейшее укрепление туркмено-грузинских отношений.
Концертные номера грузинских и туркменских артистов сменяли друг друга, приводя зрителей в восторг. В завершение концерта мастера сцены Туркменистана и Грузии исполнили знаменитый туркменский танец куштдепди, вызвав в зрительном зале несмолкаемые аплодисменты.
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