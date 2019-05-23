В Ахалском велаяте Туркменистана открыт птицеводческий комплекс

В Ахалском велаяте (области) Туркменистана состоялась церемония открытия современного птицеводческого комплекса по производству куриного мяса и яиц.

В ходе церемонии, в которой приняли участие заместитель хякима Ахалского велаята Сердар Бердымухамедов, представители Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и местных органов власти, было отмечено, что обеспечение в стране продовольственного изобилия является одним из приоритетов социально-экономической политики.

Птицеводческий комплекс будет производить 30 миллионов яиц и 80 тонн куриного мяса в год. В настоящее время в птицеводческом комплексе содержится более 92 тысяч кур, в том числе завезенных из Ирана и Турции. Продукция этого предприятия будет реализовываться на внутреннем и внешнем рынках.

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