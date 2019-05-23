Президент Туркменистана принял главу Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству, вице-президента компании ITOCHU Corporation Йоичи Кобаяши.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах туркмено-японского партнерства с учетом взятого Туркменистаном курса на индустриализацию и диверсификацию национальной экономики, а также создание наукоемких производств.

Особое внимание стороны уделили предстоящему заседанию Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству, в ходе которого намечено рассмотреть вопросы увеличения объемов взаимного товарооборота, укрепления прямых деловых контактов, создания совместных предприятий и стимулирования инвестиционной активности. Также стороны обсудили перспективы сотрудничества в транспортно-коммуникационном и логистическом секторах, а также в сельском хозяйстве.

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