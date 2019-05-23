На Ашхабаде обсудили вопросы развития туркмено-белорусского партнерства

В Ашхабаде состоялось заседание Межправительственной туркмено-белорусской комиссии по экономическому сотрудничеству. Для участия в заседании в туркменскую столицу прибыла делегация во главе с белорусским вице-премьером Игорем Ляшенко.

В рамках переговоров стороны обсудили ряд мер, призванных диверсифицировать партнерство в торгово-экономической сфере и увеличить объемы взаимной торговли. В этой связи стороны отметили необходимость принятия дополнительных мер, направленных на увеличение экспортно-импортных операций и расширение номенклатуры поставляемых товаров и услуг.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями относительно расширения взаимодействия в агропромышленном комплексе, машиностроении, текстильной и легкой промышленности, строительной индустрии, транспортно-коммуникационной и ряде других отраслей.

В частности, были обсуждены предложения о поставках в Туркменистан производимых в Белоруссии грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной техники и лифтового оборудования; вопросы открытия в Ашхабаде центра сервисного обслуживания белорусской техники и организации на его базе выставки-презентации продукции машиностроения.

Были достигнуты договоренности о проведении в 2019 году третьего заседания двусторонней комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий, а также Дней культуры Туркменистана в Республике Беларусь. По итогам заседания межправкомиссии был подписан соответствующий протокол.

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