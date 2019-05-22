На туркменском побережье Каспия начал работу X Международный газовый конгресс

В национальной туристической зоне «Аваза» начал работу X Международный газовый конгресс Туркменистана. Специализированный форум, призванный придать новый импульс международному сотрудничеству в энергетической сфере, организован государственным концерном «Туркменгаз» и компанией «Turkmen forum».

Нынешний, юбилейный конгресс собрал около 450 делегатов из 30 стран мира. В числе делегатов – топ-менеджеры крупных нефтегазовых, сервисных и консалтинговых компаний, представители отраслевых министерств и ведомств, международных организаций, финансовых структур, дипломатических и научных кругов, а также СМИ. В ходе конгресса представители структурных подразделений ТЭК Туркменистана ознакомили потенциальных партнеров с ключевыми направлениями энергетической стратегии Ашхабада и перспективными планами развития туркменской газовой промышленности.

Особое внимание было уделено строительству газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия. Участники форума отметили, что новая энергетическая магистраль, по которой будут осуществляться долгосрочные поставки природного газа в страны Южной Азии, придаст мощный импульс экономическому развитию государств региона и будет содействовать решению вопросов социального развития, укреплению мира и стабильности.

Участникам заседания была представлена информация о ходе промышленного обустройства крупнейшего в Туркменистане газового месторождения «Галкыныш» («Возрождение»). Также было подчеркнуто, что перспективные нефтегазовые месторождения ускоренными темпами осваиваются на правобережье Амударьи, в Центральных Каракумах, в туркменском секторе и прибрежной зоне Каспийского моря.

Наряду с этим, большое внимание уделяется диверсификации нефтегазовой промышленности и строительству крупных промышленных объектов, специализирующихся на глубокой переработке углеводородного сырья, и производству продукции с высокой добавленной стоимостью.

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