Президент Туркменистана встретился с председателем ОБСЕ, главой Министерства иностранных и европейских дел Словакии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослава Лайчака, прибывшего в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества по всему спектру двусторонних отношений. В числе приоритетных векторов взаимодействия были названы социально-экономическая сфера, энергетика, транспортно-коммуникационный сектор, гуманитарная область и ряд других направлений.

Обменявшись мнениями по актуальным вопросам региональной проблематики, глава государства и его гость подтвердили готовность сторон к дальнейшей консолидации усилий в целях обеспечения всеобщей безопасности и противодействия вызовам современности. В этой связи была также подчеркнута важность продолжения конструктивного туркмено-словацкого взаимодействия в рамках ООН, ОБСЕ и других международных структур.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак также провел переговоры в МИД и Меджлисе (парламенте) Туркменистана.

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