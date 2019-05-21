В Туркменистане создан Межведомственный совет по снижению сейсмических рисков

В Туркменистане создан Межведомственный совет по снижению сейсмического риска в сейсмоопасных зонах страны. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Документ предусматривает создание Межведомственного совета по снижению сейсмического риска в сейсмоопасных зонах страны, а также утверждает положение о вышеназванном совете и его состав.

Согласно постановлению главы государства, межведомственный совет создается в целях обеспечения безопасных социально-бытовых, экономических и экологических условий для населения, проживающего в сейсмоопасных зонах страны, определения и учета уровня сейсмической опасности, снижения влияния потенциально возможных землетрясений, а также успешной реализации задач, предусмотренных в программе «Снижение сейсмического риска в сейсмически опасных зонах Туркменистана».

© TURKMENISTAN.RU, 2019