Президент Туркменистана принял министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто, прибывшего в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе обмена мнениями о приоритетах туркмено-венгерского сотрудничества было подчеркнуто обоюдное стремление к эффективному сложению усилий в различных областях. В числе актуальных направлений партнерства были обозначены торгово-экономическая сфера, транспорт, энергетика и индустриальный сектор. По мнению сторон, важная роль в развитии двустороннего партнерства отводится совместной межправительственной комиссии, призванной способствовать реализации потенциала взаимодействия и активизации взаимовыгодных связей.

Глава государства и его гость также обсудили возможности расширения контактов по линиям науки, образования и культуры.

© TURKMENISTAN.RU, 2019