Посол Туркменистана посетил Республику Адыгея

Состоялся рабочий визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Российской Федерации Батыра Ниязлиева в Республику Адыгея. В рамках визита посол Туркменистана провел переговоры с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. В ходе встречи были обсуждены развитие дружеских и деловых отношений, вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества.

Стороны особо отметили позитивное развитие отношений Туркменистана и Республики Адыгея в социальной сфере, экономике и гуманитарном направлении. Отдельно на встрече было обсуждено взаимодействие в сфере образования. На настоящий момент в вузах Адыгеи обучаются сотни студентов из Туркменистана.

Затем в здании Майкопского государственного технологического университета посол Туркменистана встретился со студенческой молодежью из Туркменистана, обучающейся в вузах Адыгеи. Во время встречи студенты рассказали об учебе, условиях проживания и своем досуге.

Делегация Посольства Туркменистана в РФ присутствовала на турнире по мини-футболу среди туркменских студентов, обучающихся в высших учебных заведениях России. Турнир проходил 17-18 мая во Дворце спорта Адыгейского госуниверситета «Якуб Коблев».

В спортивном мероприятии приняли участие команды девяти российских вузов. Победителем турнира стала команда Майкопского государственного технологического университета. Команда Адыгейского государственного университета - серебряный призер турнира, третье место заняла сборная Мордовского государственного университета. Победители турнира по мини-футболу награждены дипломами и памятными подарками от имени Посольства Туркменистана в России.

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