Туркменистан принял участие в конференции по борьбе с терроризмом в Душанбе

Делегация Туркменистана приняла участие в конференции высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, в том числе незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью» в Душанбе. Встреча была организована правительством Таджикистана совместно с ООН, ЕС, ОБСЕ и другими международными организациями.

В ходе конференции, в которой приняли участие делегации более 50 стран мира, были обсуждены вопросы укрепления международного и регионального взаимодействия, определения эффективных методов борьбы с финансированием терроризма, обмена опытом и знаниями по данному направлению.

В рамках визита в Душанбе туркменскую делегацию принял министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин. В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, включая взаимодействие в рамках международных организаций и региональное сотрудничество по поддержанию стабильности и безопасности. Также туркменская делегация в Душанбе провела переговоры с заместителем Генерального секретаря ООН, главой контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым и директором Исполнительного директората контртеррористического комитета ООН Вэйчионгом Ченом.

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