Делегация Туркменистана приняла участие в работе Глобальной платформы по снижению риска бедствий

Делегация Туркменистана приняла участие в 6-й сессии Глобальной платформы по снижению риска бедствий «Успехи в достижении устойчивости: на пути к устойчивым и инклюзивным обществам» в Женеве.

Глобальная платформа по уменьшению опасности бедствий является важным компонентом процесса мониторинга и реализации Сендайской рамочной программы по уменьшению опасности бедствий (2015–2030 годы).

В рамках форума был проведен диалог высокого уровня, посвященный вопросам прогресса в осуществлении Сендайской рамочной программы, презентации глобального аналитического доклада и инновационной платформы.

В ходе круглого стола туркменская делегация поделилась опытом Туркменистана по реализации целей экологического компонента Целей устойчивого развития, в том числе Парижского соглашения об изменении климата и в частности Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий.

В рамках форума также состоялась встреча туркменской делегации с главой Европейского регионального офиса Управления ООН по снижению опасности бедствий Паолой Альбрито. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере снижения риска бедствий.

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