На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 63 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 63 сделки на 184 миллиона 714 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Великобритании Швейцарии, ОАЭ, Мальты, Грузии и Афганистана закупили автобензин, гидроочищенное, дизельное топливо, авиационный керосин и мазут топочный, малосернистый, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Российской Федерации, Швейцарии и Узбекистана приобрели полиэтилен высокой плотности производства полимерного завода в Киянлы, а представители деловых кругов Румынии и Турецкой Республики – карбамид (ГК «Туркменхимия» и ОАО «Туркменсенагат экспорт-импорт»).

Помимо этого, коммерсантам из России, Турции, ОАЭ, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Пакистана и Афганистана были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент, ткань и пряжа хлопчатобумажные.

За манатные средства бизнесмены из России, Великобритании, Канады, ОАЭ, Турции, Казахстана и Пакистана закупили ткань и пряжу хлопчатобумажные на общую сумму более 15 миллионов 947 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели хлопок-волокно на сумму свыше 1 миллиона 377 тысяч манатов.

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