В Туркменистане отметили День конституции и Государственного флага

В Туркменистане прошли торжества в честь Дня конституции и Государственного флага. Основные праздничные мероприятия - церемонии возложения цветов к монументу Конституции и главному флагу Туркменистана, прошли в Ашхабаде при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова. Туркменский лидер возложил венок к монументу Конституции, олицетворяющему незыблемость основ демократического, правового, светского государства и единство туркменского народа.

Вслед за президентом Туркменистана цветы к монументу Конституции возложили члены правительства, депутаты Меджлиса (парламента), руководители военных и правоохранительных органов, министерств, ведомств и другие участники торжества.

По завершении церемонии возложения цветов к монументу Конституции торжества переместились на празднично украшенную площадь, где на 133-метровом флагштоке установлен главный флаг Туркменистана. Глава государства и участники праздничных церемоний возложили цветы к Государственному флагу страны.

Торжества по случаю Дня Конституции и Государственного флага Туркменистана прошли во всех регионах страны.

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