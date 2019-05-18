В Ашхабаде состоялась конференция в честь Дня конституции и Государственного флага Туркменистана

Меджлис (парламент) Туркменистана совместно с Демократической партией и общественными организациями провел научно-практическую конференцию в честь Дня конституции и Государственного флага Туркменистана. В работе конференции «Конституция и Государственный флаг Туркменистана – правовая основа развития экономики, общества и государства» приняли участие ученые, политологи, представители трудовых коллективов Ашхабада, СМИ и вузов страны.

В ходе встречи были рассмотрены правовые основы охраны и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, роль национальной правовой системы в социально-экономическом развитии Туркменистана, историко-политическое значение внешнеполитических инициатив Туркменистана и другие вопросы.

На конференции было отмечено, что конституция страны, вобрав лучший национальный и мировой опыт государственного устройства, осуществляет правовое обеспечение дальнейшего развития государства, проведение социально ориентированной политики, нацеленной на повышение благосостояния граждан страны.

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