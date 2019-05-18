В Туркменистане открыт современный тепличный комплекс

Накануне Дня Конституции и Государственного флага Туркменистана в Каахкинском районе Ахалского велаята (области) состоялось открытие современного тепличного комплекса. В церемонии ввода в эксплуатацию нового объекта приняли участие депутат Меджлиса (парламента) Туркменистана, заместитель главы областной администрации Сердар Бердымухамедов, представители парламента, Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, общественных организаций, почетные старейшины и молодежь.

Новый тепличный комплекс раскинулся на площади в 5 гектаров. Его основная продукция – томаты различных сортов. За сезон здесь планируется выращивать 1000 тонн высококачественной продукции. Комплекс оснащен специализированным оборудованием, включая систему охлаждения, способную в жаркие летние дни поддерживать в теплице температуру на уровне 20–25 градусов. Для работников нового предприятия, а это около 50 человек, созданы все необходимые условия для эффективного труда и отдыха.

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