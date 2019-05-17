Белорусское экспертное сообщество ознакомилось с планами проведения первого Каспийского экономического форума

В здании Посольства Туркменистана в Республике Беларусь состоялся брифинг, посвященный подготовке к проведению Первого Каспийского экономического форума, который пройдет 12 августа 2019 года в Туркменистане.

На брифинг были приглашены представители Министерства иностранных дел Республики Беларусь, Исполнительного комитета СНГ, Министерства финансов и экономики, Национальной академии наук и средств массовой информации Республики Беларусь, представители транспортных компаний, главы дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Республике Беларусь, представители высших и средних специальных учебных заведений, а также туркменские студенты, обучающиеся в Минске.

Приглашенные были ознакомлены с реализацией мер по комплексной подготовке и проведению форума, организационной и аналитической работой, сконцентрированной в координационном центре МИД Туркменистана.

Участникам была представлена концепция проведения форума и видеоролик об экономическом потенциале туркменского побережья Каспия. Было отмечено, что инициативы президента Туркменистана в сфере интенсивного экономического развития прикаспийских территорий основаны на принципиальном видении Туркменистаном стратегического значения Каспия как важного транзитно-транспортного и логистического узла.

В рамках мероприятия участники брифинга были ознакомлены с фотовыставкой и музейными экспонатами Посольства Туркменистана в Республике Беларусь.

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