Туркменские студенты приняли участие в молодежном празднике в Бухаресте

Туркменские студенты, обучающиеся в вузах столицы Румынии, приняли участие в проведении акции «Международный день» в Политехническом университете Бухареста. Мероприятия в рамках «Международного дня» состояли из нескольких частей: выставочная часть, кулинарная часть и финальная часть – студенты рассказывают о своем опыте учебы в Румынии.

На экспозиционном стенде Туркменистана посетители смогли увидеть образцы национальной одежды, аутентичные музыкальные инструменты, изделия народных промыслов. На кулинарном состязании гостям праздника было предложено попробовать плов и манты. В финальной части праздника студенты из Туркменистана рассказали о своем опыте обучения за границей и выразили благодарность президенту своей страны за созданные условия для получения образования, соответствующее современным требованиям и международным стандартам.

Организационная поддержка Посольства Туркменистана в Румынии помогла насытить студенческий праздник незабываемым национальным колоритом.

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