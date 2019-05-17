В столице Туркменистана состоялся сельскохозяйственный форум

В Ашхабаде состоялись выставка достижений сельского хозяйства Туркменистана и международная научная конференция «Достигнутые рубежи и дальнейшие актуальные задачи отрасли семеноводства Туркменистана».

Свои достижения на выставке представили около семидесяти экспонентов – профильные учреждения Ашхабада, областей страны, Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана, а также зарубежные компании, работающие на туркменском рынке.

Значительная часть экспозиции посвящена одному из приоритетных направлений развития туркменского бизнеса – созданию импортозамещающих промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В выставочных павильонах представлен широкий ассортимент фруктов, овощей, бахчевых, выращенных в тепличных хозяйствах, получивших активное развитие в последние годы.

Во второй половине дня открылась международная научная конференция «Достигнутые рубежи и дальнейшие актуальные задачи отрасли семеноводства Туркменистана». Участники конференции обсудили такие темы, как создание информационно-аналитической системы управления семеноводством СНГ, национальные разработки в области семеноводства и перспективы дальнейшего сотрудничества в этой области.

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