В столице Туркменистана завершил работу XIV Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ

В Ашхабаде завершил работу XIV Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ, организованный в рамках председательства Туркменистана в Содружестве.

В заключительный день работа Форума проходила по трем профильным секциям, в ходе которых участники обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в области культуры, науки и образования. В ходе встречи были подняты темы актуализации материального и духовного наследия в современных условиях, формирования многоканальных информационных связей, творческих обменов, реализации совместных исследовательских проектов и т.д.

Во второй половине дня в Государственной библиотеке Туркменистана состоялась традиционная акция «Книги в подарок». Главному книжному собранию страны были переданы в дар от Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ издания русской классической и современной литературы.

Кроме того, деятели культуры из разных стран – художники, скульпторы, композиторы, дирижеры, театральные актеры – дали мастер-классы для студентов вузов и воспитанников средних специальных заведений Ашхабада творческого профиля. Такие встречи прошли в Туркменском государственном институте культуры, Государственной академии художеств, специальной музыкальной школе-интернате при Туркменской национальной консерватории.

Гости поделились с юными коллегами опытом и профессиональными тонкостями, провели обучающие экспресс-занятия. Состоялась также встреча зарубежных ученых с молодыми сотрудниками институтов Академии наук Туркменистана.

Затем во дворце «Мекан» были подведены итоги двухдневной работы XIV Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ, по итогам которого принята резолюция.

В документе выражен призыв к странам СНГ поддерживать совместные проекты в области сохранения культурного и природного наследия стран Содружества, направленные на развитие общения специалистов в области истории, искусствознания, культурологии, музейного и архивного дела, реставрации, а также краеведения и сохранения историко-культурного ландшафта.

В резолюции отмечается важность расширения сотрудничества организаций науки, образования и культуры, общественных объединений для изучения и популяризации языков, истории и национальных традиций стран СНГ. Как считают участники форума, Ашхабадская резолюция может стать импульсом и к новым проектам по формированию международных творческих коллективов в области театра, кино, телевидения. Особое место здесь занимают задачи развития общего образовательного пространства стран Содружества, «электронного образования», взаимодействия в области науки и инноваций.

Финалом форума стал концерт молодежного симфонического оркестра СНГ, созданного на базе Государственного симфонического оркестра Туркменистана. Коллектив талантливых музыкантов представил яркую концертную программу, в которую вошли произведения композиторов Туркменистана и стран СНГ. За дирижерским пультом сменяли друг друга представители трех поколений – народный артист РФ, художественный руководитель Российского государственного симфонического оркестра кинематографии Сергей Скрипка, молодой туркменский маэстро Расул Клычев и юный Муртуза Бюльбюль Полад-оглы.

От имени президентов Туркменистана и Российской Федерации – Гурбангулы Бердымухамедова и Владимира Путина – артистам, принявшим участие в концерте, была преподнесены корзины цветов.

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