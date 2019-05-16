В столице Туркменистана состоялось заседание Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства СНГ

В Ашхабаде состоялось очередное, 22-е заседание Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства СНГ. Во встрече приняли участие представители аграрных министерств, ведомств, научно-исследовательских и производственных центров государств Содружества. В ходе встречи был обсужден круг вопросов, связанных с дальнейшим развитием сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли в СНГ.

В ходе заседания была заслушана информация о состоянии селекции, сортоиспытания и семеноводства в государствах СНГ. Особое внимание было уделено научно-исследовательской работе, проводимой в области создания и внедрения в производство новых селекционных сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к болезням и вредителям, адаптированных к местным почвенно-климатическим условиям. Было подчеркнуто, что между странами Содружества налажено сотрудничество в сфере поставок сортовых и гибридных семян, посадочного материала плодово-ягодных культур и винограда, что служит устойчивому развитию их агропромышленных производств.

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