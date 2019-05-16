В Туркменистане проходит XIV Форум творческой и научной интеллигенции государств – участников СНГ

В Ашхабаде начал работу XIV Форум творческой и научной интеллигенции государств – участников СНГ, проходящий в рамках председательства Туркменистана в Содружестве.

Участие в форуме принимают около 200 делегатов из стран СНГ, среди которых видные общественные деятели, мастера искусств, ученые, руководители учреждений культуры, научных и образовательных центров, представители СМИ.

Во встрече принимают участие такие известные на пространстве СНГ люди, как специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, председатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Полад Бюльбюль-оглы, советник президента РФ по вопросам культуры, праправнук Льва Толстого Владимир Толстой, российский писатель Сергей Шаргунов, исполнительный директор МФГС Анатолий Иксанов и многие другие.

Тема нынешнего форума – «Общее гуманитарное пространство Содружества: диалог в сфере культуры, науки, образования». На повестку встречи вынесено обсуждение планов сотрудничества в гуманитарной сфере и определение приоритетных направлений партнерства на пространстве СНГ.

В начале форума были зачитаны приветственные обращения участникам встречи от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и президента России Владимира Путина.

Туркменский лидер в своем послании подчеркнул, что этому международному форуму отведена важная роль в расширении дружественных отношений и обмене опытом, дальнейшем развитии традиционно позитивного сотрудничества и взаимного ознакомления с достигнутыми успехами в гуманитарной сфере.

Глава России в своем поздравлении отметил, что встреча представителей творческой и научной интеллигенции СНГ проходит в гостеприимном Ашхабаде в год председательства Туркменистана в СНГ. «Гуманитарное сотрудничество традиционно является одним из важнейших направлений партнёрского взаимодействия в рамках Содружества. Неслучайно ваши ежегодные форумы, обеспечивающие прямой диалог представителей научных и экспертных кругов, молодёжных и студенческих организаций, деятелей образования, культуры и искусства играют столь заметную роль в общественной жизни наших стран», – говорится в послании российского лидера.

Затем на пленарном заседании выступили участники форума, которые отметили, что дружественные, доверительные отношения между странами СНГ – это достояние не только Содружества, но и всей Евразии. В частности, было подчеркнуто, что развитие гуманитарного партнерства в СНГ является важным фактором стабильности и безопасности на континенте, оказывающим влияние на мировую повестку дня.

Как отметил в своем выступлении председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, из года в год форум неуклонно укрепляет свою роль и авторитет, как ключевое мероприятие в гуманитарной жизни Содружества, а прямое общение деятелей науки, искусства, образования, способствует развитию культурного диалога.

В свою очередь специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой выразил признательность президенту Гурбангулы Бердымухамедову за доброе отношение к Форуму творческой и научной интеллигенции государств – членов СНГ и огромную организационную работу, которая была проделана правительством Туркменистана.

Говоря о том, что в рамках форума пройдет панельная дискуссия на тему «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути», Михаил Швыдкой подчеркнул, что народы, которые связывал этот путь географически, сегодня связаны общим будущем.

Затем состоялась церемония награждения лауреатов межгосударственной премии «Звезды Содружества», присуждаемой за достижения в области науки и образования, культуры и искусства. Лауреатами премии за 2018 год стали народный артист Азербайджана, художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени У. Гаджибейли Рауф Абдуллаев, народный художник Армении Роберт Элибекян, ученые из Белоруссии Петр Витязь, Александр Ильющенко и Михаил Андреев, поэт из Казахстана Есенгали Раушанов, народный писатель Киргизии Мар Байджиев, ректор молдавского Государственного медицинского и фармацевтического университета Ион Абабий, член-корреспондент РАН, президент российского Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, главный научный сотрудник Агентства по ядерной и радиационной безопасности Академии наук Таджикистана Улмас Мирсаидов, а также представитель Туркменистана - народный артист, профессор Туркменской национальной консерватории Атагельды Гарягдыев.

Далее пленарное заседание продолжилось выступлениями глав делегаций стран СНГ, после чего состоялся брифинг для журналистов, в котором приняли участие члены президиума Форума и лауреаты межгосударственной премии «Звезды Содружества – 2018».

Во второй половине дня в Международном университете гуманитарных наук и развития в рамках XIV Форума творческой и научной интеллигенции СНГ состоялась панельная дискуссия на тему «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути». Здесь участники форума обсудили значение феномена Великого Шелкового пути как фактора сближения народов и культур Евразийского континента, а также вклад Туркменистана в этот процесс.

На площадке этого же вуза затем состоялась презентация культурной столицы Содружества 2020 года – города Шымкента (Республика Казахстан). Вечером делегаты форума стали зрителями спектакля «Мелодия дутара», поставленного Главным драматическим театром Туркменистана по книге президента Гурбангулы Бердымухамедова «Музыка мира, музыка дружбы и братства».

Во второй день форума его участники продолжают работу по секциям.

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