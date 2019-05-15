Президент Туркменистана принял председатель исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, прибывшего в Ашхабад для участия в мероприятиях, проводимых в рамках председательства Туркменистана в Содружестве.

В продолжение встречи предметом заинтересованного обсуждения стала повестка дня XIV Форума творческой и научной интеллигенции СНГ, цель которого – общение, обмен опытом и выработка новых актуальных векторов взаимодействия в гуманитарной сфере.

Также глава государства и его гость обсудили вопросы проведения в туркменской столице заседания Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства СНГ.

В этой связи председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ выразил президенту Гурбангулы Бердымухамедову признательность за внимание к вопросам сотрудничества между странами Содружества в гуманитарно-культурной области.

В ходе встречи были также затронуты вопросы подготовки к предстоящему в Ашхабаде заседанию Совета глав правительств СНГ, а также первому Каспийскому экономическому форуму, который состоится 12 августа в национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспия.

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