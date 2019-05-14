Председатель исполкома – исполнительный секретарь СНГ провел переговоры в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча с председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, прибывшим в Ашхабад для участия 15-16 мая в ХIV Форуме творческой и научной интеллигенции государств – участников СНГ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы подготовки мероприятий, которые проходят в рамках председательства Туркменистана в СНГ в 2019 году. В частности, стороны рассмотрели организационные вопросы, связанные с проведением Совета глав правительств государств – участников СНГ 31-го мая 2019 года в Ашхабаде.

В этой связи Сергей Лебедев отметил, что председательство Туркменистана в СНГ в нынешнем году имеет важное значение для укрепления связей между государствами-участниками и подчеркнул, что развитие взаимовыгодных отношений с Туркменистаном остается одной из приоритетных задач Содружества.

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