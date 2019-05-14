Президент Туркменистана провел переговоры с главой МИД Ирана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа.

В ходе беседы туркменский лидер и его гость обменялись мнениями о перспективах межгосударственного сотрудничества, опирающегося на солидную нормативно-правовую базу. В этой связи была отмечена роль Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству как действенного механизма диверсификации двусторонних связей.

Стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия на ключевых направлениях, включая транспортно-коммуникационную сферу. В частности, стороны обменялись мнениями относительно работы железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран, а также международного транспортного коридора Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман, которые способствуют наращиванию торгово-экономического сотрудничества между государствами Центральной Азии и Ближнего и Среднего Востока.

Также глава государства и его гость обсудили перспективы взаимодействия в области ТЭК и на Каспии.

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