На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 30 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 30 сделок на 75 миллионов 925 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Швейцарии, ОАЭ, Сингапура и Казахстана закупили мазут топочный и полипропилен, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Российской Федерации и Узбекистана приобрели полиэтилен высокой плотности производства полимерного завода в Киянлы, а коммерсанты из Турецкой Республики – карбамид (ГК «Туркменхимия»).

Помимо этого, предпринимателям из России, Турции и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент и пряжа хлопчатобумажная. За манатные средства бизнесмены из Китая, Великобритании, ОАЭ, Турции и Армении закупили ткань и пряжу хлопчатобумажные, шерсть сараджинскую и каракульскую на 8 миллионов 120 тысяч манатов.

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