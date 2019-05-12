В Ашхабаде состоялась конференция, посвященная партнерству Туркменистана и ООН

В Центре общественных организаций Ашхабада состоялась конференция «Туркменистан – ООН: новые рубежи стратегического партнерства». Встреча была посвящена избранию Туркменистана в члены трех органов Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). Это Исполнительный совет Всемирной продовольственной программы (на период 2020-2022 годы), Комиссия по народонаселению и развитию (2020-2024 годы) и Комиссия по наркотическим средствам (2020-2023 годы).

В конференции приняли участие руководители Меджлиса (парламента) и правительства Туркменистана, главы и представители министерств, ведомств, местных администраций, политических партий, общественных организаций, иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, и журналисты.

Выступившие на конференции отметили, что многоплановое сотрудничество Ашхабада и ООН отвечает как национальным интересам Туркменистана, так и целям, декларируемым Организацией Объединенных Наций. Также на встрече было подчеркнуто, что избрание Туркменистана в профильные структуры ЭКОСОС является закономерным итогом проводимой Ашхабадом политики.

После конференции руководители представительств ООН в Туркменистане провели брифинг для журналистов.

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